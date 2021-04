Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Un père de famille renversé par une voiture après avoir reçu des insultes racistes 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 571 Karma: 772

Un père de famille renversé par une voiture après avoir reçu des insultes racistes



Bon, ils le mettent pas, mais c'est assez choquant quand même... On voit rien, mais les cris des enfants font froid dans le dos (à partir de 1:54). Avant ce time code, ça va.

Contribution le : Aujourd'hui 20:12:58