Mitri Un match musclé 1 #1



New York Rangers Vs Washington Capitals Fight Night 05/05/21

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:09

alfosynchro Re: Un match musclé 1 #2

Pas trop compris ce qui s'est passé.

Des insultes avant le coup d'envoi ?

C'est pas musclé, c'est juste violent.

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:09

mocsap Re: Un match musclé 1 #3

Autant aller direct à la boxe...

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:25