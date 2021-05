Invincible - Surfait ?

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 882 Karma: 406



L'histoire d'un jeune homme qui est le fils du plus puissant super-héros de la planète, il découvre petit à petit ses pouvoirs et les responsabilités qui lui incombent sur fond de violence, de complot et de trahison.



Ma note :



Ame sensible s'abstenir



Contribution le : Aujourd'hui 19:54:36