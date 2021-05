Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un bouchon 2 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 269 Karma: 297 Des automobilistes pensant que c'était la voie de sortie, se sont empilés derrère un camion...

Qui leur dit?



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 07:27:00

Grim0g Re: Un bouchon 0 #2

Je m'installe Inscrit: 23/05/2017 09:24 Post(s): 388 Karma: 141 ça n'arriverait pas en France ça: toujours les connards à se rabattre 5m avant le zebra !

Contribution le : Aujourd'hui 08:15:46