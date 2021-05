Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Installation fibre Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13684 Karma: 642 Lors de ma demande de migration d'abonnement Free, j'ai vu que je pouvais souscrire à la fibre, du coup le rdv est fixé deux jours après l'emménagement. Je me pose des questions tout de même sur l'empressement de Free a venir installer une ligne et ce, peu importe la longueur (je suis en fond d'une division de parcelles, à 150m de la route principale, ça commence a faire du câble).



Qu'on-t-il a y gagner ? La propriété du câble et boitier installé dans la maison ? Est ce qu'en cas de changement de fournisseur, il faudra repayer ce câble ?

