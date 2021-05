[Trailer] Friends, les retrouvailles

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9694 Karma: 8845

Pour moi, c'est justement la chirurgie qui rend le truc "difficile" à regarder. Parce que sinon, dans mon quotidien, je connais ou j'ai connu plein de vieux qui n'avaient jamais touché à leur peau, et c'était juste normal et agréable à voir.



Là, on a clairement des visages de gens qui se sont laissés embarquer dans la folie esthétique de notre époque (pas tous j'ai l'impression), et c'est vrai que ça fait de la peine à voir.





Mais sinon, au-delà de ça, je suis curieux de voir ce que va donner ce truc des retrouvailles.

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:23