Tentative d'enlèvement en plein jour en Floride (USA)

Un individu essaye d'enlever une petite fille de 11 ans qui attends le bus à Escambia en Floride (USA) :



Attempted kidnapping in West Pensacola



L'individu a heureusement été arrêté plus tard par la police. Apparemment il avait abordé la jeune fille au même endroit il y a quelques semaines. Du coup, la jeune fille a été accompagnée tous les jours par sa maman mais comme il ne se passait rien, la tentative à eu lieu le premier jour ou elle n'était plus accompagnée.

