chopsuey Concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron et Mcfly et Carlito #1

Je masterise !



Ben voilà ça vient juste de sortir, j'ai pas encore regardé





Si vous vous souvenez de ce fameux topic: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226110.html Ben voilà ça vient juste de sortir, j'ai pas encore regardé

CONCOURS D'ANECDOTES vs LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Contribution le : Aujourd'hui 10:06:11

Avaruus Re: Concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron et Mcfly et Carlito #2

Pavé César

Choix cornélien : je n'ai vraiment pas envie de donner une vue à ce truc, et pourtant je suis curieux de voir ce que ça donne.

Contribution le : Aujourd'hui 10:25:48

chopsuey Re: Concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron et Mcfly et Carlito #3

Je masterise !

Avaruus Il y aura dans tous les cas des dizaines de millions de vue.. et ça te permettra de glisser un petit dislike si tu le souhaites

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:33