THSSS Les gars du chantier explique au voleur que c'est pas bien de voler 2 #1

Je suis accro

C'est spiderman qui serait fier



voleur attaché à l'échafaudage

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:40

Babique Re: Les gars du chantier explique au voleur que c'est pas bien de voler 3 #2

Je suis accro

C'est super ça d'humilier un pauvre mec qui vole sur un chantier parce qu'il est dans la dech.

@Lachessis Mdr, oui bien sûr, c'est pas du tout humiliant comme position, ils avaient aucun moyen de faire autrement !



@Lachessis Mdr, oui bien sûr, c'est pas du tout humiliant comme position, ils avaient aucun moyen de faire autrement !

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:59

Lachessis Re: Les gars du chantier explique au voleur que c'est pas bien de voler 1 #3

Je m'installe

@Babique a écrit:

C'est super ça d'humilier un pauvre mec qui vole sur un chantier parce qu'il est dans la dech.

Il ne l'humilient pas, ils ont juste autre chose à faire que de le surveiller jusqu'à l'arrivé de la police, donc ils l'attachent là où ils le peuvent. (^_^') Citation :Il ne l'humilient pas, ils ont juste autre chose à faire que de le surveiller jusqu'à l'arrivé de la police, donc ils l'attachent là où ils le peuvent. (^_^')

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:31

Variel Re: Les gars du chantier explique au voleur que c'est pas bien de voler 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14064 Karma: 5071 Ils auraient pu lui cogner dedans, ben non finalement.

C'est sans doute mieux ainsi — pour tout le monde.

Au pire il passera pour un con, au mieux ça lui passera l'envie de recommencer. Ou l'inverse.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:13