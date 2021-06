Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Etude sur le Revenu universel Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



gazeleau Etude sur le Revenu universel 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3895 Karma: 3063



122 bénéficiaires toucheront 1200€/mois sur 3 ans sans critère, sans contrepartie, à part la participation à l'étude. Ce sont des personnes vivant seules et appartenant à la classe moyenne, ayant entre 21 et 40 ans.











Libéré de la charge de survie, les bénéficiaires vont-ils mieux vivre, progresser, s'épanouir, s'orienter vers de nouvelles choses ? Cumuler avec un travail, une formation, un hobby, une action sociale ... ? Comme l'annonce certains promoteurs du revenu universel ?

Ou bien sombrer dans la paresse, flémardise, laisser-aller et dépression, comme l'avance les détracteurs du revenu universel ?



A mon avis il y aura un peu des 2, mais dans quel proportion ? Y aura-t-il émergence d'un phénomène social inattendu ? Un age d'or social ou culturel ?



Les scientifiques s'y lancent sans apriori et étudieront chaque aspect de la démarche à l'échelle individuelle et collective.







PS1: @-Flo- Oui, dans le bar, dsl. Quelqu'un pour déplacer, plz ? @Zertyy ?



PS2: @-Flo- Mécaniquement les détracteurs ne vont pas payer pour un truc auquel ils ne croient pas, Mais j'ose quand même espérer avoir un retour sociologique intéressant. L'institut Max Planck ainsi que d'autres acteurs, scientifiques et des milliers de contributeurs privés testent le revenu universel en Allemagne. L'étude est chapeautée par la structure privée berlinoise «Mein Grundeinkommen» («Mon revenu de base»).122 bénéficiaires toucheront 1200€/mois sur 3 ans sans critère, sans contrepartie, à part la participation à l'étude. Ce sont des personnes vivant seules et appartenant à la classe moyenne, ayant entre 21 et 40 ans.Libéré de la charge de survie, les bénéficiaires vont-ils mieux vivre, progresser, s'épanouir, s'orienter vers de nouvelles choses ? Cumuler avec un travail, une formation, un hobby, une action sociale ... ? Comme l'annonce certains promoteurs du revenu universel ?Ou bien sombrer dans la paresse, flémardise, laisser-aller et dépression, comme l'avance les détracteurs du revenu universel ?A mon avis il y aura un peu des 2, mais dans quel proportion ? Y aura-t-il émergence d'un phénomène social inattendu ? Un age d'or social ou culturel ?Les scientifiques s'y lancent sans apriori et étudieront chaque aspect de la démarche à l'échelle individuelle et collective.PS1: @Oui, dans le bar, dsl. Quelqu'un pour déplacer, plz ? @PS2: @Mécaniquement les détracteurs ne vont pas payer pour un truc auquel ils ne croient pas, Mais j'ose quand même espérer avoir un retour sociologique intéressant.

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:39

-Flo- Re: Etude sur le Revenu universel 0 #2

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12592 Karma: 6200 Je suppose que tu t'es gouré et que tu voulais créer ce topic dans le bar ?



Quoi qu'il en soit, je ne sais pas quels enseignements ils pourront tirer d'une étude basée seulement sur 122 personnes, sachant que c'est le genre de mesure qui bouleverse un système en profondeur lorsqu'elle est prise à l'échelle d'une nation. Là il ne s'agira d'observer le phénomène que par un très petit bout de la lorgnette, sans pouvoir évaluer tous les changements qu'il induit par ailleurs, notamment économiques. Tous ces changements étant de plus susceptibles de complètement modifier les comportements qu'ils auront observé dans leur petit système très partiel.



Je pense qu'il s'agit plus d'une opération de communication/lobbying que d'une étude à proprement parler.

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:38



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo