Différence entre un livreur FEDEX et UPS

Je répondrais rien à voir avec les sociétés mais avec les personnes. Comme partout.



Raccourci tentant mais... Il se peut aussi que la culture d'entreprise et/ou l'ambiance de l'entreprise joue aussi sur la manière dont les employés travaillent.



Dans certains cas, oui.

Certains livreurs ont de plus grosses pressions sur les livraisons qu'ils ont à faire avec des camions surchargés, etc.. Ils n'ont pas le temps de faire les choses comme il faut et sont souvent très pressés.



Mais là on peut difficilement dire que c'est le cas, la femme n'a juste aucun respect. Cela ne fait pas perdre de temps de poser le carton proprement et elle aurait perdu 2 secondes à le poser contre le mur.

Surtout qu'on la voit arriver pépère tranquillou, donc c'est clairement pas une question de pression lié à la surcharge.





