🤖 Macron se prend une baffe

Le mec arrive en courant en mode merci

Et repart comme un con

Bon c est le président et la gifle claque

Mais @thazhok à raison imaginez-vous que c’est ce qu’il va faire derrière



Elle est juste magique Cette vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:41