Un American Staff tue un bichon de 3 ans à à Vigneux-sur-Seine

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 609 Karma: 313



@logomoca a écrit:





Edit: il y a clairement des races qui n'ont rien à faire dans le civil.





Tous les "gros" chien avec une forte force dans la machoir dans ce cas Là.

Et si l'ont veux pousser le bouchon un peu bêtement à l’extrême les terriers, les chien de chasses et les chiens de bergers



Mais ça n’empêchera pas les kékés de trouver de gros chien avec délit de salle gueule dans des business alternatif, non éduqué, non sociabilisé et donc potentiellement dangereux.



Et même de chiens moyens tout aussi dangereux

Et même des petits chiens carrément moins dangereux









La seul chose vrai chose à faire dans le civil c'est



éduquer la personne qui décide de prendre un chien,

obligation d'acheter un chien d’élevage homologué,

chien qui a réussi des tests de comportement et bien sur le permis d'obtention qui va de paire avec l'obligation de suivre des cours



Parce que si c'est pas un Amercian staff ça va être un chihuahua ou un teckel qui risque de croquer un gosse



Edit: logomoca



je suis tombé sur ceci et ça à l'air sérieux comme site



du love



Citation :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/802243/dix-mythes-pitbulls-science





Les recherches sur la génétique et les comportements menées durant les 50 dernières années démontrent qu'il n'y a pas de race de chiens fondamentalement dangereuse. Cependant, il existe des chiens dangereux.



Citation :Tous les "gros" chien avec une forte force dans la machoir dans ce cas Là.Et si l'ont veux pousser le bouchon un peu bêtement à l’extrême les terriers, les chien de chasses et les chiens de bergersMais ça n’empêchera pas les kékés de trouver de gros chien avec délit de salle gueule dans des business alternatif, non éduqué, non sociabilisé et donc potentiellement dangereux.Et même de chiens moyens tout aussi dangereuxEt même des petits chiens carrément moins dangereuxLa seul chose vrai chose à faire dans le civil c'estéduquer la personne qui décide de prendre un chien,obligation d'acheter un chien d’élevage homologué,chien qui a réussi des tests de comportement et bien sur le permis d'obtention qui va de paire avec l'obligation de suivre des coursParce que si c'est pas un Amercian staff ça va être un chihuahua ou un teckel qui risque de croquer un gosseEdit: logomocaje suis tombé sur ceci et ça à l'air sérieux comme sitedu loveCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:19