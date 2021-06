Un ULM manque de s'écraser dans le public de Allemagne/France

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 888 Karma: 1345





@Adr1enb Par contre ce n'est pas un ULM, mais un parachutiste, la vidéo originale étant celle-ci :





Max Merrill - Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 Un militant de Greenpeace a voulu faire un coup de com en descendant sur la pelouse en parachute, il s’est pris dans le câble de la Spider Cam et a failli se crasher dans les tribunes.Par contre ce n'est pas un ULM, mais un parachutiste, la vidéo originale étant celle-ci :Max Merrill - Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020

