Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Les mesures sanitaires une fois 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 916 Karma: 588



Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesures sanitaires https://t.co/ZGR4msKaE3 Pendant ce temps là en Belgique, on discute des mesures sanitaires

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:01

gazeleau Re: Les mesures sanitaires une fois 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4028 Karma: 3161 En terme de bureaucratie, la Belgique n'a rien à envier à la France ou la Suisse. Je vois ça.

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:32