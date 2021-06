Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Eboueurs samouraï au Japon

Meet the rubbish-collecting 'samurais' keeping Japan's streets cleanî

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:17

alfosynchro Re: Eboueurs samouraï au Japon

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8956 Karma: 3965 Ça doit être fatigant autant de simagrées pour un déchet ! Tout ça pour faire style.

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:07

Ze-GIF Re: Eboueurs samouraï au Japon

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 138 Karma: 159 J'ai voulu poster cette vidéo et j'avais vu que ça avait été déjà fait lors d'une recherche avec l'indexation du site !

Y'avait pas de musique et la vidéo était officiel.

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:31