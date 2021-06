Faut-il finir son verre de mauvais jus d'orange parce qu’on l’a déjà payé ?

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 225 Karma: 152

Hehe on pourrait trouver des tonnes d exemples. Le coût de l arret de l aeroport de notre-dame des Landes qui était aussi coûteux que celui de sa finition.



Et dans un autre registre : voir un film jusqu'au bout sous prétexte du paiement. Et cest la qu'on se dit que l'on perd son temps et que finalement le temps cets de l'argent.



Et y a six ans je m engueulais souvent avec mon chef sous prétexte de refourguer une carte de fidélité gratuite avec des qualités. Perso je vantais ses qualites et le mec la prenait. Lui il disait cest gratuit et la créait également. Je lui disait : mais si tu donnes de la merde, dois tu la prendre sous prétexte que cest gratuit ? Pas moi y a déjà trop de choses minable qu'on est forcé de se coltiner.



Et quant aux box cadeaux, j en ai déjà jeté deux faute d opportunité. Sur deux !

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:49