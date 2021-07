Glissement de terrain , Atami, Japon

Je m'installe Inscrit: 04/05/2014 14:06 Post(s): 235 Karma: 50

Sur NHK World Japan



"Les autorités ont émis un avertissement pour glissement de terrains pour les préfectures de Shizuoka et Kanagawa." Il peut il y en avoir d'autres. "2 personnes sans signe de vie et 20 disparus.""La ville d'Atami a déjà eu plus de pluie que tout le mois de juillet en moyenne habituellement.""La ville évacue 20.000 logements.""Les autorités ont émis un avertissement pour glissement de terrains pour les préfectures de Shizuoka et Kanagawa." Il peut il y en avoir d'autres.

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:20