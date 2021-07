Options du sujet Imprimer le sujet

0ctavie Griezmann en flagrant délit de racisme anti japonais 1 #1

Je m'installe Inscrit: 12/05/2016 03:01 Post(s): 205 Karma: 573

[拡散協力] デンベレ グリーズマン 日本人差別動画流出StopAsianHate



La vidéo parle d'elle-même. [拡散協力] デンベレ グリーズマン 日本人差別動画流出StopAsianHateLa vidéo parle d'elle-même.

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:56

Skwatek Re: Griezmann en flagrant délit de racisme anti japonais 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44412 Karma: 21107 @Exotope : Vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays ?!

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:47

THSSS Re: Griezmann en flagrant délit de racisme anti japonais 0 #5

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 707 Karma: 1144 Exotope

"Vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays là?"



Après j'vois pas le rapport avec le titre?????

Je pourrais dire la même chose à un mécano qui ne trouve pas une panne :

"T'es mécano ou t'es pas mécano là?"

pour le charier un peu

Ah mais c'est vrai, plus le droit de rien dire sur personne... Après j'vois pas le rapport avec le titre?????Je pourrais dire la même chose à un mécano qui ne trouve pas une panne :pour le charier un peuAh mais c'est vrai, plus le droit de rien dire sur personne...

Contribution le : Aujourd'hui 19:35:13

-Flo- Re: Griezmann en flagrant délit de racisme anti japonais 0 #6

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12780 Karma: 6594 @THSSS C’est surtout à la réflexion sur leurs gueules et leur langue que le titre fait référence…

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:24

deepo Re: Griezmann en flagrant délit de racisme anti japonais 0 #7

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 650 Karma: 351 Pourquoi avec les footeux, c'est toujours au raz des pâquerettes?

Ou alors on ne retient que ca?

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:01