Bricki, Scannez vos pièces de LEGO et construisez de nouveaux objets

Perso je trouve ça dommage...

Pour avoir joué au légo tant d'années quand j'étais jeune (et moins jeune, oui je sais), ce que j'ai toujours aimé c'est justement le côté réflexion. Tu as des pièces (matière première) et c'est à toi de réfléchir à comment les assembler pour créer ce que tu as en tête. C'est à ça que ce genre de jeu sert de mon point de vue. ça développe la créativité et l'abstraction et c'est en cela que c'est jeu que j'adore et que je plébicite (même si maintenant les prix sont assez exorbitant pour des bouts de plastique).

Il suffit de voir les premiers assemblages d'un mioche et ce qu'il est capable de construire après quelques années pour voir l'évolution bénéfique de cette activité mentale et pleine de dextérité.

Alors imaginer des enfants demander le portable de leur parent pour savoir quoi fabriquer avec des Légos et avoir un plan d'assemblage en plus, je trouve ça plutôt pathétique.

Adieu la réflexion.



D'un autre côté, je respecte le côté "prouesse" de l'appli qui est capable de faire ça.

