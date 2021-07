Windows 11 arrive !

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1202 Karma: 413





Windows 11 sera gratuit et disponible à partir de fin 2021 voire 2022 pour les utilisateurs de Windows 10. J'avais cru comprendre qu'il n'y aurait plus de nouveau Windows ? lien 2015 Le nouvel OS de Microsoft ressemble davantage à une sorte d'OS pour smartphone (beaucoup d'espace vide dans les côtés je trouve). Il intègrera de nouveau logiciel inutile comme Teams, il permettra aussi d'installer des applications Android, Windows 11 est censé être plus fluide et nous proposer une meilleur organisation des bureaux et des fenêtres et puis c'est à peu près tout. Bref, Windows ne change pas vraiment de direction, l'époque où on pouvait faire tourner Windows avec moins d'1 Go de RAM est morte et enterrée à jamais ! Pourquoi rendre quasi obligatoire la présence de Cortana, Windows Store, Teams, Xbox Games, Connect Your Phone... ??? Moi je veux juste un PC performant et si j'ai besoin d'un logiciel ben je le télécharge.Génial on pourra avoir TikTok sur PC !Windows 11 sera gratuit et disponible à partir de fin 2021 voire 2022 pour les utilisateurs de Windows 10.

