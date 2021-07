Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une Italienne montre ses seins pendant la célébration de la victoire contre l'Espagne

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44437 Karma: 21146 Assise sur les épaules d'un ami dans la foule en délire, une Italienne montre ses seins pendant la célébration de la victoire de l'Italie contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro.



Vidéo non floutée



Contribution le : Aujourd'hui 15:25:42

gazeleau Re: Une Italienne montre ses seins pendant la célébration de la victoire contre l'Espagne



@Skwatek a écrit:

Vidéo non floutée





Très vite des amis puritains et bienveillants ont mis leurs mains pour préserver son image. Citation :Très vite des amis puritains et bienveillants ont mis leurs mains pour préserver son image.

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:57