THSSS Une balançoire cède au-dessus du vide 1 #1

Les 2 femmes tombent sur une plateforme de sécurité...

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:47

Sebmagic Re: Une balançoire cède au-dessus du vide 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4564 Karma: 480 Oh la vache ! Je me disais bien que ces poteaux étaient mal foutus.

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:40

gazeleau Re: Une balançoire cède au-dessus du vide 0 #3

Elles étaient là pour des sensations, je pense qu'elles en ont eu. ça se passe au Daghestan ( source ). C'est l'attache de la chaine qui a cédé.Elles étaient là pour des sensations, je pense qu'elles en ont eu.

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:41

sdfsdf Re: Une balançoire cède au-dessus du vide 0 #4

Je m'installe Inscrit: 04/02/2016 12:15 Post(s): 350 Karma: 55 @gazeleau ce pays est une véritable poudrière, aurait-il commencé à faire le tri des populations ?

Quand je vois l'irresponsabilité de ces gens et qu'après ils viennent demander l'asile en France et se conduisent de la même façon, c'est à pleurer !

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:08