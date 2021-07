Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Incident lors de la visite d'Emmanuel Macron à Lourdes 2 #1

Ze-GIF















Hetzer Re: Incident lors de la visite d'Emmanuel Macron à Lourdes 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2013 15:31 Post(s): 2808 Karma: 2474 Même à Lourdes, pas de miracle, Macron est toujours président!



LREM ne sait décidément plus choisir ses figurants. Heureusement que le dangereux rebelle a été interpellé pour avoir osé invectivé notre guide suprême...

Exotope Re: Incident lors de la visite d'Emmanuel Macron à Lourdes 0 #3

Exotope

(La jeune femme à qui parle Macron) Y'en a au moins une qui prend ça à la rigolade.

