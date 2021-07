Inondation à Dinant // Une journaliste allemande se couvre de boue pour avoir l'air crédible

Je masterise ! Inscrit: 13/04/2010 22:05 Post(s): 3336 Karma: 161









La journaliste allemande Susanna Ohlen a été filmée à son insu juste avant d’intervenir en direct de la ville de Bad Münstereifel dans une émission de télévision. Le 22 juillet, elle devait commenter les inondations qui ont frappé cette localité de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et, probablement pour rendre son propos plus crédible, elle a ramassé un peu de boue à ses pieds et l’a étalée sur son visage et ses vêtements. Elle a été virée suite au scandale.

Source





Eddie Graf - Das ist die @RTLde Moderatorin Ohlen, die "anpackt" - wie im nachfolgenden RTL-Artikel geschrieben wird. @Hadmut @argonerd Inondation dans la rue de Philippeville, celle qui rejoint le village de Onhaye sur les hauteurs de la vallée de la Meuse à la ville de Dinant. Je vous laisse compter les putains.La journaliste allemande Susanna Ohlen a été filmée à son insu juste avant d’intervenir en direct de la ville de Bad Münstereifel dans une émission de télévision. Le 22 juillet, elle devait commenter les inondations qui ont frappé cette localité de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et, probablement pour rendre son propos plus crédible, elle a ramassé un peu de boue à ses pieds et l’a étalée sur son visage et ses vêtements. Elle a été virée suite au scandale.Eddie Graf - Das ist die @RTLde Moderatorin Ohlen, die "anpackt" - wie im nachfolgenden RTL-Artikel geschrieben wird. @Hadmut @argonerd

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:46