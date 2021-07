Recherche un film Arte

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 408 Karma: 460

Bonjour les amis



Je suis à la recherche d'un long métrage qui à été diffusé sur Arte en VOSTFR d'origine nordique il me semble et que j'aimerais retrouver car je ne me souviens pas du titre ni des prénoms des acteurs/ices.



Alors, je me souviens seulement de quelques scènes.

Dans le rôle principal, une jeune fille orpheline, environs 20 ans qui vit avec son père dans une station service placé en montagne.



Dans une scène on peut voir le père dépecer du gibiers chasser ou retrouvé sur la chaussée je ne sais pas et la fille qui emballe les morceaux pour le congélateur et quelque grammes pour cuisiner. Elle n'aime pas le goût sa lui fait pensé à la chair de sa mère décédé.



Dans une autre scène, la fille invite son copain à boire un café chez eux avec son père qui n'est pas trop satisfait de la situation.



Et puis dans une autre scène le copain qui essaie de convaincre la fille à l'accompagner en voiture pour une balade car elle ne voulait pas, mais les intentions sont autres, ils font l'amour dans la voiture.



Voilà



Les films Arte sont pas souvent connus, mais j'imagine que parmi nous il y à sans doute beaucoup d'amateurs de films qui passent sur Arte. Donc s'il vous plaît montrer la lumière.



Merci pour votre lecture.

Contribution le : Aujourd'hui 04:47:45