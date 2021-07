Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1335 Karma: 526



Le sport, ça fait vraiment maigrir ? - 28 Minutes - ARTE



15 ans que je le répète à tous mes amis qui veulent perdre du poids...



Pour l'anecdote, une étude portée sur les femmes d'une tribu africaine réputée pour travailler énormément et sur des femmes américaines à l'activité réduite n'avait pas trouvé de liens de causalités entre activité et poids. (Me demander pas l'étude, je devais être au collège/lycée quand j'ai entendu ça à la télé.)

