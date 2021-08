Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell 2 athlètes décident de se partager la médaille d’or au saut en hauteur 1 #1

Eurosport France - Dénouement extraordinaire en saut en hauteur ! Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi sont d'accord pour arrêter le concours : ils sont tous les deux 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 ! Les #JeuxOlympiques de #Tokyo2020 sont sur Eurosport Eurosport France -Dénouement extraordinaire en saut en hauteur ! Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi sont d'accord pour arrêter le concours : ils sont tous les deux 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 ! Les #JeuxOlympiques de #Tokyo2020 sont sur Eurosport

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:13