Borny [vidéo] Excédé par les impayés, un constructeur détruit un immeuble à coups de pelleteuse ! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/08/2014 16:13 Post(s): 1371 Karma: 1127 https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-08-02/excede-par-les-impayes-le-constructeur-detruit-un-immeuble-a-coups-de-pelleteuse-8cffa6aa-299c-455c-9855-14f764c878a4



https://mobile.twitter.com/RobTheRich0001/status/1421228630185807873



Rapide, efficace... Mais un peu cher quand même ! Rapide, efficace... Mais un peu cher quand même !

Contribution le : Aujourd'hui 23:28:14