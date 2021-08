Ma vie face à la solitude | Documentaire

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 746 Karma: 896



Ma vie face à la solitude | Temps Présent



Ce sujet est important et même majeur aujourd'hui. Plusieurs raisons ont conduit les gens à être seuls et souffrir de l'isolement. RTS est une chaine suisse qui propose énormément de documentaires sur des sujets de société et a pour moi même dépassé Arte en ce sens.



Dans cette vidéo on peut entendre beaucoup de témoignages de personnes qui se sentent seules avec des mots durs et souvent très touchants. Je ressens une profonde tristesse face à ces vies qui semblent gâchées, ces destins qui semblent s'engouffrer dans un tunnel sans voir la lumière du jour, avec peu d'espoir et une résignation déprimante.



Le pire me semble être de faire face à cette impuissance : ne rien pouvoir faire alors que j'aimerais leur dire "tu es précieux, tu ne sers pas à rien" pour répondre à ces paroles que ces personnes s'infligent.

