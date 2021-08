Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Petite promenade sur le Styx 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12967 Karma: 7027







meteo.gr - Ο καιρός - Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021. Βίντεο Stavros Dev Des personnes sont évacuées par bateau des incendies qui ravagent la Grèce. La scène donne l’impression de touristes visitant l’enfer via une balade sur le Styx.meteo.gr - Ο καιρός - Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021. Βίντεο Stavros Dev

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:58