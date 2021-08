Le Google du jour est un jeux video

Options du sujet Imprimer le sujet

foetis

Comme souvent Google créé un petit doodle dans son moteur de recherche

Ils avaient déjà fait un Pacman etc...



Aujourd'hui c'est un jeu vidéo plus complet







Un défi, chat te tente ? Aide Lucky à remporter la victoire contre des adversaires légendaires aux Jeux Doodle de l'île des Champions !



Lien : #GoogleDoodle

https://g.co/doodle/qrad3n5







Contribution le : Aujourd'hui 10:35:41