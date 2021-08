La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32098 Karma: 10208





Binding of Isaac : Repentance

Le Remake de The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb

(Incluant After birth et After birth +)



The Binding of Isaac est un jeu indépendant d'action-aventure.

L'interface et le gameplay font référence à ceux du jeu The Legend of Zelda paru sur NES, à la différence que les combats se déroulent la plupart du temps à distance, Isaac se battant au moyen de ses larmes, qu'il utilise comme projectiles. Au fil de l'aventure, il obtiendra néanmoins des armes qui, combinées, permettent d'offrir une grande variété de gameplay.



L'ambiance visuelle générale est gore, malsaine et morbide de par la présence de corps démembrés, de fœtus, d'excréments ou de monstres représentant des organes, mais néanmoins attrayante par le choix d'une représentation cartoon des différents décors et protagonistes. La musique est composée par Danny Baranowsky et n'est pas sans rappeler celle de Super Meat Boy dont il est également l'auteur.



En gros c'est un rogue-like un peu poussé!

Voilà. ça c'était pour la forme.

_____________________________________________________________________



Au moment où je crée le topic j'en suis à 390/637 secrets. ça grimpe mollo.

J'ai débloqué que 3 personnages dans le tourniquet alternatif "Who Am I?".



C'est quoi vos strat' sans faille?

C'est quoi vos bests runs?

N'hésitez pas à poster vos pages de mort.

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:50