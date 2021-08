Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71184 Karma: 33475

La corde d'un parachute ascensionnel casse à cause de vents violents.

La femme a atterri sur des lignes électriques et a survécu





Parasailing Woman Lands Abruptly After Her Rope Snaps Due to Strong Wind - 1216452

