Le propriétaire d'une voiture ne parvient plus à à faire fonctionner sa boite automatique

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13102 Karma: 7459 Un garagiste ouvre le capot d'une voiture dont le propriétaire se plaignait ne plus réussir à faire fonctionner le levier de la boite automatique. Il y découvre le trésor d'un écureuil, constitué de centaines de noix stockées dans les moindres recoins.





