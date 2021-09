Pays-Bas : elle manque de se faire percuter par un train sur un passage à niveau

Options du sujet Imprimer le sujet

Plus d'infos Dans le village néerlandais d’Ermelo, une piétonne n’a pas trouvé mieux que de marcher sur les voies ferrées, malgré la barrière de sécurité fermée. La femme inconsciente a manqué de peu d’être percutée par un train.

