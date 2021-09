Quelques reprises pour se mettre dans l'ambiance de l'Oktoberfest

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13200 Karma: 7707





Tout est délicieux : le décalage entre les paroles et la musique, le clip, les bruitages, les sons utilisés pour censurer certains mots... Un vrai petit bijou !





Straight Outta Compton - Oktoberfest Edition



Et pour rester dans l'ambiance Oktoberfest, deux autres reprises polka sorties quelques mois auparavant :





Shallow - Polka Edition





Contribution le : Aujourd'hui 17:58:43