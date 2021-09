Options du sujet Imprimer le sujet

Ubbos Captainfact: avis, retour? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1218 Karma: 848 Salut,



Je suis curieux de savoir si parmi vous, certains ont installé l'extension Captainfact, et ont un avis là dessus.



Je sais que c'est du collaboratif, et ça fait un moment que j'en entends parler dans les vidéos de Thinkerview, mais je ne l'ai jamais installé jusqu'à maintenant.



Est ce que vous le recommandez?

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:08