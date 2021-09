Options du sujet Imprimer le sujet

Chewbacca91 Des étudiants blancs se font virer d'une université pour leur sticker 1 #1

Je suis accro Inscrit: 05/05/2014 15:07 Post(s): 654 Karma: 1166



Désolé pour les futures polémiques.



Ca va loin maintenant tout ça.



En route pour une nouvelle polémique Blancs/Noirs Salut à tous,Désolé pour les futures polémiques.Ca va loin maintenant tout ça.

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:19

trachsel Re: Des étudiants blancs se font virer d'une université pour leur sticker 0 #3

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 738 Karma: 369

Sinon tu n'aurais pas partagé une vidéo de 4 ados se chamaillant avec comme introduction "En route pour une nouvelle polémique Blancs/Noirs"

Allez pourquoi pas.



Il y a toujours eu des cons à tout âge. Internet rassemble les gens dans leur conneries.



2 ados provocateurs : police matters

2 ados qui se sont fait avoir



Smartphone, partage, koreus.



bim, bam, boum. Avoue tu as envie de polémique ?Sinon tu n'aurais pas partagé une vidéo de 4 ados se chamaillant avec comme introduction "En route pour une nouvelle polémique Blancs/Noirs"Allez pourquoi pas.Il y a toujours eu des cons à tout âge. Internet rassemble les gens dans leur conneries.2 ados provocateurs : police matters2 ados qui se sont fait avoirSmartphone, partage, koreus.bim, bam, boum.

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:50