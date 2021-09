Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un camion arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence crée un embouteillage 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13208 Karma: 7725 Sur une autoroute, une longue file d'embouteillage se crée derrière un camion qui est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Les automobilistes pensent qu'il s'agit de la file pour la bretelle de sortie située juste après.





Contribution le : Aujourd'hui 11:27:59