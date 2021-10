Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un petit singe confus 2 #1

Singe main

Une personne prend la main d'un petit singe. Celui-ci pense que c'est sa mère.

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:46