-Flo- Un livreur Amazon jette accidentellement un colis sur le toit d’une maison 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13221 Karma: 7772 Un client Amazon reçoit ce message :



« Bonjour, c’est votre livreur Amazon. Ça paraît absurde mais j’ai accidentellement jeté un colis sur le toit de votre maison. Est-ce ce que vous avez une échelle à me prêter ? »



Et voici ce qu’il découvre sur la vidéo capturée par sa caméra de surveillance pour comprendre comment ça a pu arriver :





Contribution le : Aujourd'hui 10:53:56