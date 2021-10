Le procès du 13 novembre

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 4089 Karma: 1061

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, se tient actuellement et depuis un mois le procès des attentas du 13 novembre 2015.

Et il se trouve que quelques journalistes ayant la "chance" d'y assister en font le récit quotidiennement sur Twitter.

C'est le cas par exemple de Charlotte Piret, journaliste à France Inter.

Du coup je me suis permis de mettre au propre ses tweets de la journée pour vous partager tout ça, et si ça plait je ferai ça pour la suite et, éventuellement, les jours précédents.

Il s'agit donc ici du premier jour des témoignages des victimes du Bataclan. Ca va durer au moins un mois.













L'audience reprend.



Président : "nous abordons aujourd'hui même les personnes qui ont demandé de s'exprimer sur les faits survenus au Bataclan. Nous avons 16 personnes prévues aujourd'hui".

Jean-Charles est le premier à s'avancer à la barre.

"Je voudrais d'abord, parce que j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas plu, rendre hommage aux forces de police et de gendarmerie. A mes yeux, ce sont des héros."

"Ce soir-là, j'étais sur le trottoir devant le Bataclan".

Jean-Charles retrouve un ami devant l'Aperock Café. "On se dit bonjour, on allume une clope. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Ils étaient face à nous. J'en ai vu qu'un. Parce que quand on vous tire dessus, vous êtes dans un tunnel, vous ne voyez rien."

Quand ils ont bougé, j'ai vu qu'ils étaient quatre. Et j'insiste sur le chiffre 4. Ce ne sont pas des rumeurs, pas des on-dit. Ils étaient 4".

L'instruction a cependant démontré que le commando du Bataclan était composé de trois personnes.

Président : "si je comprends bien, vous n'avez pas été touché physiquement?"

Jean-Charles : "non, ils m'ont loupé. Mais ils m'ont tiré dessus."

Président : "ce nombre de 4 fait sujet car de nombreuses personnes parlent de trois individus. On ne retrouve que trois kalachnikovs à l'intérieur. Vous voyez quatre individus armés ? "

Jean-Charles : "oui"

- d'après l'enquête, il semblerait qu'il n'y avait que trois personnes.

Président : "on sait que l'émotion peut altérer l'observation. Est-ce que vous êtes vraiment certain d'en avoir vu quatre [terroristes ndlr]?

Jean-Charles : oui



Irmine s'avance à la barre. Son avocate Me Coviaux souhaite faire diffuser à l'audience une cartographie du Bataclan réalisée par les avocats pour situer les différentes victimes à l'intérieur de la salle de concert.

Irmine se présente : "55 ans, j'habite à Dijon".

Irmine était au concert des Eagles of Death Metal avec une ami, Fabian : "je me situe tout prêt de l'entrée. Quand l'attaque débute, je me retrouve au sol, face contre terre. J'entends un homme d'une voix juvénile, sans accent crier : "la France n'a rien à faire en Syrie".

"le terroriste "crie quelque chose en arabe, peut-être Allah Aqbar. Puis il dit : le premier qui bouge, je le tue. Je me demande où est mon ami. Je me demande aussi où est la femme enceinte que j'avais vue près de moi à droite."

Un homme crie : ils rechargent, c'est le moment de partir. Et là, je vois les jambes et l'imperméable de Fabian, sa tête méconnaissable. Il y avait du sang partout."

Elle craque à la barre.

"J'essaie de le tirer une fois, deux fois. Je n'y arrive pas."

"je ne veux pas le laisser là. Mais je ne sais pas quoi faire. Je pense à mon mari, mes enfants. Et je sors."

Elle est accueillie chez des personnes du voisinage.

"On a attendu là, un certain temps. J'étais dans la salle de bain avec un jeune homme de l'âge de mon fils"

"j'ai eu beaucoup de chance, les balles m'ont traversé la poitrine, mais superficiellement.

J'ai eu des points de suture sur les deux seins. Mais c'est tout.

Voilà pour les faits."

Irmine se tourne vers le box : "je me demande ce qu'il s'est passé chez les assassins qui sont là pour qu'ils tirent sur des innocents. S'il s'est passé quelque chose dans leur enfance. Parce que les gens sur lesquels ils tirent ce sont des vrais gens."

Président : "les tirs ont commencé dès l'entrée. Il n'y a pas eu de parole avant, rien?"

Irmine : "oui, ça a été immédiat. Et je crois que Fabian [Stech, 51 ans, professeur, ndlr] a été tué sur le coup."

Irmine explique encore qu'elle a "des cicatrices de peau, de coeur et d'âme".

Elle confie son syndrome de stresse post-traumatique. Puis s'éloigne de la barre.



Jean-Marc : "j'ai 40 ans, je viens du Havre. Je suis venu au Bataclan avec 5 amis. Nous avons regardé une partie de la première partie à proximité de la régie son."

Au moment de l'arrivée des Eagles of Death Metal, il descend dans la fosse. Puis, avec sa compagne, sort fumer.

Jean-Marc n'atteint pas la sortie mais "je tombe nez à nez avec les trois assaillants. J'ai aperçu des flammes sortir de leurs armes. Je les ai vus tirer sur tout le public. J'ai vu des personnes autour de moi recevoir des balles. Tous les gens se sont mis à hurler."

Jean-Marc se retrouve dans la fosse : "prostré sans aucune possibilité de bouger. J'ai entendu une personne dire qu'une porte était ouverte sur la gauche. J'ai vu ma compagne se lever pour s'enfuir mais les tirs ont repris. Le groupe dans lequel elle se trouvait s'est écroulé"

"j'ai vu un des assaillant se rapprocher de moi, j'ai vu ses pieds près de mon visage, j'ai senti des gouttes sur ma tête. Une personne à côté de moi a eu son téléphone qui s'est mis à sonner. Elle a été prise pour cible."

"j'ai fait le mort jusqu'à la fin de l'attaque. Je n'ai relevé la tête qu'une fois au moment de l'explosion [du premier kamikaze ndlr]. J'ai vu des lambeaux de chair retomber au sol. J'avais le sentiment d'être complètement à découvert, à la merci des tireurs."

"les gens autour de moi demandaient de l'aide. Je suis sorti peu après 23 heures. Je ne parvenais même pas à courir pour sortir, tellement j'étais stupéfait. Un policier a du me hurler dessus pour que je continue à avancer vers l'extérieur."

"je me souviens d'une jeune femme en pleurs qui ne savait même pas comment annoncer à sa famille que son conjoint y était resté.

"Une de nos amies a été touchée sur le flanc droit, mais nous étions tous saufs, sans exception."

"je suis un miraculé. Et j'avais pas de raison de me plaindre. La question que j'ai encore c'est : pourquoi? Pourquoi on s'est retrouvés là ? Pourquoi on a été pris pour cibles ? Pourquoi ces personnes ont fait ça? De ces questionnements découle de la colère."

Jean-Marc arrête soudain son récit, la voix tremblante : "si vous avez des questions ..."

Président : "on a compris que vous vous êtes retrouvé face aux tireurs. Tout près?"

- à la même distance que vous et moi. Trois silhouettes.

"on était complètement impuissants, face contre terre, à ne pas savoir quoi faire, à se demander si on allait se prendre la prochaine balle ou pas. Soulagés de ne pas être la cible suivante, sachant que c'était au détriment de quelqu'un d'autre."

Jean-Marc, d'une voix marquée par l'émotion et la tristesse : "c'était totalement inhumain. Ca a été pensé pour laisser des traces indélébiles."

"il a fallu que je me rende compte que ça dégradait beaucoup de choses autour de moi, mes relations amicales, sentimentales, pour que je réalise qu'il fallait que je fasse un travail. Mais je n'étais pas blessé en même temps ..."

Président : "ça a eu un impact sur votre vie professionnelle?"

Jean-Marc hoche la tête : "je suis dans l'enseignement supérieur, je me destinais à devenir maître de conférence à ce moment-là."

- et maintenant?"

- je ne le suis pas ....

Jean-Marc semble n'avoir qu'une seule envie : fuir la barre. D'ailleurs, il fait demi-tour avant d'être rattrapée par sa propre avocate à qui c'est le tour de lui poser des questions.



Cédric s'est avancé à la barre : "j'avais 37 ans, j'étais au concert avec ma compagne. J'étais chauffeur-livreur pour une société de boisson".

Il décrit les spectateurs qui étaient autour de lui au concert. Puis s'interrompt : "désolé, j'ai un peu le vertige, ça me stresse."

"j'ai entendu un crac, j'ai cru que c'était un jack de guitare qui s'était débranché, ça arrive parfois. Puis j'ai pensé à des pétards. Ca va très très vite. La foule tombe, je me suis pris tout le monde, j'ai eu la jambe droite tordue."

"je vois celui derrière nous qui recharge. Je dis à tout le monde de partir."

Il s'excuse d'être un peu confus : "j'avais tout écrit mais en face de vous et à côté de ces messieurs [il montre le box, ndlr], ce n'est pas facile".

Président : "c'est très très clair"

Cédric raconte "cette personne que j'ai eu le plaisir d'entendre mourir, s'étouffer dans son sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Comme d'autres que j'ai vu mourir et qui me regardaient. Alors j'ai essayé de fusionner avec le sol."

"la BRI est arrivée. J'ai eu une 2e fois peur de mourir. Un monsieur m'a relevé, m'a demandé de lever les mains. J'avais plein de cibles sur moi. J'ai eu une frayeur horrible."

Il raconte les corps : "pour sortir, il a fallu leur marcher dessus. Et ça, c'est pas super."

Cédric explique être resté longtemps, même après sa sortie, sans nouvelle de sa femme "et puis, à un moment elle est sortie en pleurs. C'était le meilleur moment de la soirée. Et on est rentrés chez nous. Je n'ai pas fait attention à ma jambe. Une petite douleur dans tout ça ..."

Il a eu besoin de rééducation pour sa jambe jusqu'en 2017. "Elle ne peut toujours pas courir. Elle me fait toujours mal. Mais le psychologique a été plus difficile : il a fallu enlever toutes ces images, ces gens qui crient au secours, voir les gens les yeux qui s'éteignent"

Cédric se tourne vers le box : "messieurs qui avez fait le djihad, vous avez vu des gens mourir en les regardant dans les yeux? Des gens dans des mares de sang? Vous êtes en colère contre notre pays. Mais nous, on n'a rien demandé, on n'a pas d'animosité contre vous à la base."

"on n'arrive pas à ce qu'ils ont fait comme ça. Mon père a été absent pendant longtemps, j'ai élevé mon petit frère et ma petite soeur pendant que ma mère était malade. Au lycée, j'étais entouré de cités. Mais jamais je n'ai voulu tuer des gens."

Le président tient à "faire une précision" : "vous êtes nombreux à vous adresser aux accusés. Je rappelle que dans le procès pénal, les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Certains revendiquent leurs actions mais beaucoup nient leur participation aux faits."



"Bonjour, je m'appelle Clarisse, j'ai 30 ans", débute la partie civile qui s'est avancée à la barre. "J'espère ressortir de cette salle allégée d'une partie de ma souffrance. On a tous compris, nous victimes, que parler pouvait nous aider dans la vie."

"c'est difficile de retranscrire ce qu'on a vécu ce soir-là, d'expliquer ce que c'est que croiser la mort. Mais je vais essayer".

Clarisse "fan inconditionnelle de rock", se rend au concert avec une amie. "A chaque concert, on se met dans la fosse, côté droit"

Clarisse raconte "la fiole de whisky passée sous le manteau, système D des étudiants parce que la pinte de bière était un peu chère."

Mais "on était rapidement à sec". Alors, elle se faufile avec son amie dans la fosse pour "aller acheter des cannettes à la supérette du coin".

Clarisse arrive au vestiaire. "Mon amie se tient devant moi et s'apprête à sortir dans la rue. Et un son déchirant retentit. Je croise le regard du videur, je ne vois pas ce qu'il voit. Mais je pense : la mort est là. Ca tire une, deux, trois, quatre fois. Ils sont juste là."

"et là, je suis prête en fait. J'attends de me faire tirer dans le dos. Et je pense : est-ce que ça va faire mal ? Est-ce que je vais perdre connaissance ? Mourir direct? Et puis j'ai des pensées un peu plus philosophiques : comment on sait qu'on est mort ?"

Clarisse rentre à nouveau dans la salle : "je cours vers la fosse, je suis en pilote automatique, je pousse des gens, je renverse des bières et je crois que je dis à un moment : "ça tire". Mais je ne suis pas sûre que le son sort de ma bouche".

"je vois que tout le monde est par terre dans la fosse et je me dis que c'est comme dans les séries où on voit des prises d'otages dans les banques, je me dis que si on suit bien les consignes, il ne nous arrivera rien. Mais ils sont là pour nous tuer."

"à plat ventre, j'ai pensé à ma famille. Et je me dis : je ne peux pas leur faire ça. Si je reste là à attendre, je vais mourir.

J'entends qu'ils rechargent. Je m'approche d'une porte qui est bloquée et qui s'ouvre après une éternité avec un videur éberlué".

Clarisse se retrouve dans "une vieille loge en placoplâtre". "On est piégés, je me dis : quelle mort de merde dans une vieille loge. J'arrive sur les toilettes et je défonce le plafond comme une folle pour faire une percée. On enlève la laine de verre."

"un homme me pousse les fesses dans le plafond. J'enlève de la laine de verre, il y a des fils électriques. Je me dis que finalement je vais mourir électrocutée dans un plafond.

Puis, j'arrive dans une salle d'aération. J'ai pu me mettre debout sur une tige en métal"

Clarisse raconte qu'un homme est déjà là : "il avait l'âge de mon père, il s'appelait Patrick. Et je lui ai demandé : Patrick, quand ils arriveront, est-ce que tu peux me serrer fort dans tes bras?" Je lui dis "quand" parce que pour moi c'est évident que ça va arriver."

Clarisse entend les bruits de l'assaut. "Et puis plus rien, pendant une heure. Je me dis qu'on était trop bien cachés. On est vraiment les derniers à être évacués du Bataclan."

"un monsieur de la BRI me dit : "mademoiselle, il va falloir être courageuse." Et là, dans la fosse, j'ai vu l'horreur. Alors, oui, j'en suis sortie de ce Bataclan, mais tout ne fait que commencer. J'ai eu une perte de sens total à la vie. J'ai abusé d'alcool."

"aujourd'hui, je m'adresse aux accusés. Vous m'avez volé le plaisir de soirées insouciantes, le plaisir de marcher dans la rue sans paniquer dès que je suis suivie, le plaisir d'aller au ciné. Le plaisir de vivre facilement et sans angoisse. Tout simplement."

Clarisse, réfugiée dans une poche d'aération du plafond : "j'ai vécu ça dans le noir. On devait se fier aux bruits, aux sons."

Elle sera finalement évacuée du Bataclan à 1h30 du matin.

Président : "vous avez conscience que vous avez aidé beaucoup de personnes à s'en sortir? Vous-même, toute seule?"

Clarisse : "on me le dit, mais je ne réalise pas vraiment. Pour moi, c'était hors de question que je meure sans tout faire pour m'en sortir."

Le président insiste auprès de Clarisse qui a donc défoncé le faux-plafond d'une loge pour s'y réfugier : "il y a des gens comme vous qui ont sauvé beaucoup beaucoup de personnes. Je tenais à vous le dire."



Cyrille, 50 ans, régisseur général du Bataclan depuis le 1er septembre 2015, père de 3 enfants : "j'avais invité deux personnes, Cédric et David qui sont décédés au Bataclan ce jour-là. David, qui ne souhaitait pas venir s'était décidé un peu au dernier moment, pour nous voir."

"vers 21h45, je dis à David : viens, on va fumer une clope. David ne fumait plus. Mais on sort. Et là, face à moi, j'aperçois les vitres qui volent en éclats. Un bruit de pétard. Je sens une chaleur sur ma jambe gauche et j'aperçois la tête du premier terroriste."

Cyrille se réfugie dans un des bureaux du Bataclan. "J'avais un numéro de portable de la Bac nuit. Il me dit : "je sais, on arrive"."

Il accueille des spectateurs dans le bureau. Puis les premières forces de l'ordre. Il leur fournit des talkies-walkies, les plans de la salle"

A plusieurs reprise, Cyrille, régisseur du Bataclan, ouvre la porte du bureau pour accueillir des spectateurs qui viennent s'y réfugier : "il y avait des blessés très graves, dont un qui est mort sur mon bureau dans le courant de la nuit".

Cyrille : "jusqu'à 5 heures du matin, je ne comprends pas grand chose, je suis en pilote automatique, je fais ce qu'on me dit. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai compris la réalité de la situation".

Mais avant de rentrer chez lui, Cyrille explique qu'une fois l'assaut terminé, les forces de l'ordre "avaient besoin que quelqu'un rentre dans la salle : pour rallumer les plafonniers, régler une fuite d'eau etc. Et le plus à même, c'était moi."

Cyrille : "je vois plein de cadavres, plein de corps." Il doit passer par la scène : "je tombe sur une tête", celle du premier kamikaze.

Il finit par dire aux forces de l'ordre : "je vous donne une clé et vous laisse vous débrouiller parce que moi, je ne peux plus rentrer."

Cyrille finit par rentrer chez lui : "j'ai encore la note de taxi, qui indique 5 heures 00. Et par la suite, pendant longtemps, j'ai fait des insomnies et je me réveillais à 5 heures 00."

Cyrille finit par retourner dans la salle le 21 janvier, pour vider "le matériel scénique, les fauteuils".

"La salle avait été nettoyée, mais il restait sur les murs, le plafond, du sang, des morceaux ... enfin bref".

Malgré des rechutes, il ne cessera de travailler au Bataclan

Cyrille : "j'ai un sentiment assez profond d'être souvent livré à moi-même. Je pense que beaucoup de parties civiles ressentent ça : on est démunis. Je ne suis plus le même homme qu'avant, toute la phase d'insouciance a disparu. J'ai des moments d'isolement, de crises d'angoisse"

Cyrille veut finir sur une anecdote au sujet de sa fille, Joséphine, deux ans au moment des faits. "On essaie de la préserver mais c'est pas si simple. Elle en a parlé à ses camarades de classe, sa maîtresse. C'est pas des situations normales pour des enfants de huit ans".

De très nombreux enfants ont en effet subi les conséquences directes ou indirectes des attentats du #13Novembre 2015.

L'audience est suspendue pour une pause "d'une vingtaine de minutes".

