Voiture vs Elan + Voiture vs Pneu

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71623 Karma: 34003

L'état d'une voiture après avoir percuté un élan





What Happens to Your Car If You Hit a Moose || ViralHog



Voiture vs Pneu





Rogue Tire Crashes into Car on Highway || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:50:43