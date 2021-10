Options du sujet Imprimer le sujet

Un débat très important à l'Assemblée.





"Madame le ministre": à l'Assemblée, la féminisation des fonctions ne passe toujours pas

Tant qu'on débat de la forme, on fait passer le fond aux oubliettes.

Tant que ces personnes confondront la fonction et le nom, aucun progrès n'est à espérer d'elles.

