La Liberté d'expression ( Public senat)

Donc comme le modérateur de la CDL me l'a suggéré je poste cette vidéo ici



Suite au "cataclysme" suscité par la vidéo sur l'incendie à Lyon filmé et commenté par une personne à langue non française, et le ban temporaire de certain qui pense que la xénophobie et le racisme sont des courants de pensée très à la mode et que ça fait partie de la liberté d'expression de s'exprimer comme le Z ou la Marine, je m'en suis allé regarder ce que l'on trouvait sur YT



La vidéo est déjà passée :



C'est quoi, la liberté d'expression ?



Contribution le : Aujourd'hui 18:39:31