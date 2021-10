Micode aurait bien pu finir en cabane ! ("Vous avez le droit")

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1235 Karma: 863

J'avoue, c'est un titre un peu raccoleur, mes excuses, cela dit, c'est plus prétexte à partager une chaîne que Micode lui même m'a fait découvrir dans sa dernière vidéo sur Underscore et que j'ai trouvé intéressante en terme de format et de fond.



Pour l'anecdote, Micode avait il y a quelques mois décidé d'acheter des disques durs sur leboncoin, pour mettre en évidence le fait que les vendeurs ne procédaient pas nécessairement à un formatage en profondeur des données.

Il avait mis à jour un serveur appartenant à une boite, dont les données pouvaient être sensibles, ce DD ayant été dérobé.

Au cours de la vidéo, il disait ne pas avoir pu procéder à du reverse engineering, faute de compétences.



D'après ce vidéaste "Vous avez le droit", c'est peut être ce qui lui a épargné une peine de prison.



(Il a fait un certain nombre de vidéos sur différents sujets, j'ai pas tout regardé mais j'ai bien aimé).



Désolé pour l'intro un peu longue.





@Micode la trouvaille de trop ???

