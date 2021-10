Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga agad' j'fais l'hélicoptère avec ma trompe

Je suis accro



@alfosynchro Je me prends la tête avec ce fucking site pour mettre la video en mode public...

Le mdp est juste un point "."

Aujourd'hui 11:58:35

alfosynchro Re: agad' j'fais l'hélicoptère avec ma trompe

J'aime glander ici
@vivaberthaga



"Il vous faut un mot de passe pour lire cette vidéo"...



Edit : le point ne fonctionne pas...

Aujourd'hui 12:01:21

Wiliwilliam Re: agad' j'fais l'hélicoptère avec ma trompe

La loi c'est moi





déjà passé sur le forum sous forme de gif

C'est cette vidéo?
déjà passé sur le forum sous forme de gif
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic225460.html#forumpost2870432

Aujourd'hui 12:10:53

vivaberthaga Re: agad' j'fais l'hélicoptère avec ma trompe

Je suis accro
@Wiliwilliam le même genre en moins bonne qualité...
du coup tu peux verrouiller...

du coup tu peux verrouiller...

Aujourd'hui 12:12:41