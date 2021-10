Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Collision entre 2 gros bateaux 3 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13106 Karma: 12288

Video shows two ships colliding on Welland Canal

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:59

Smadgib Re: Collision entre 2 gros bateaux 0 #2

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1645 Karma: 2040







C'est quand même pas sorcier... Le rouge à droite, le noir à gaucheC'est quand même pas sorcier...

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:00