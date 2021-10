Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Archero (Rogue-like sur smartphone) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Archero est un rogue-like (gratuit) avec de multiples donjons/quêtes/events/Expéditions ...etc.



Le principe global:

Dans chacun des donjons, vous gagnez des niveaux en tuant des ennemis. Gagner un niveau vous offre la possibilité de choisir entre 3 améliorations, rendant chaque partie unique. Mourir vous fait sortir du donjon. Vous devrez donc recommencer. (un rogue-like quoi)

En dehors des parties, vous pouvez améliorer vos personnages, vos items, des runes, des talents, vos pets ... etc



Gameplay:

Le personnage attaque en auto-aim. Le jeu se base surtout sur le kiting, et la stratégie de choix des items/améliorations.

Il y a plusieurs héros (16 actuellement) et chacun a sa spécificité.

Personnellement je suis parti sur un build full-critic avec



Il y a un système de gain de monnaie du jeu lors des parties mais aussi lorsque vous quittez le jeu et que vous revenez plus tard, qui augmente au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu.

La progression globale dans le jeu est correcte. Il y a suffisamment de contenu et d'updates pour ne pas se lasser.



système de Clan:

Très récemment, le jeu a reçu une update permettant de rejoindre un clan.

Il existe donc un clan >>> Koreus <<< que vous pouvez rejoindre librement Une fois dans le clan vous pourrez faire des demandes d'aides pour vous faciliter l'amélioration de votre compte, un peu comme sur les jeux supercell. C'est une feature récente. On peut supposer que des activités de clan vont apparaître dans les prochaines semaines.

NB: si vous rejoignez le clan, n'hésitez pas à mettre votre pseudo sur ce topic pour que l'on vous identifie correctement



Pitch du jeu sur le google store:

Entrez dans un monde où la seule existence vous élimine ! Vous êtes l'Archer Solitaire, la seule force capable de résister et de vaincre le mal qui déferle.

Progressez en cumulant des compétences incroyables et combattez comme si votre vie en dépendait, car les vagues infinies d'ennemis ne cessent jamais de déferler. Et n'oubliez pas, une fois que vous mourez... il faut tout recommencer ! Alors soyez prudent !

